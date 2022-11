Prefeitura estimula lojistas com curso de Vitrine e Visual de Loja

Da Redação

O curso reuniu diversos empreendedores do setor lojista da cidade

Levando em consideração que a economia depende dos pequenos negócios, a Prefeitura de Ivaiporã dá continuidade ao convênio firmado com o Sebrae, por intermédio do Departamento Municipal de Indústria e Comércio, visando o Desenvolvimento Econômico de Ivaiporã, com palestras, cursos e formações nas mais variadas áreas.

Desta vez, o curso é voltado à Vitrine e Visual de Loja, ministrado pela consultora do Sebrae, Paula Polizeli. O curso iniciou na segunda-feira, dia 28, na sala de reuniões da Acisi (Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Ivaiporã), e encerra nesta quarta-feira, dia 30 de novembro.

Paula Polizeli explicou que é fundamental o lojista conhecer técnica de exposição para vitrine, ter uma loja com bom ambiente – envolvendo layout, iluminação, exposição de produtos e conhecer a dinâmica do consumidor na loja.

“A vitrine precisa coerente com a proposta da loja e levar em consideração o perfil do cliente para atrair o consumidor certo”, explicou Paula Polizeli.

A maioria das inscritas no curso de Vitrine e Visual de Loja está ligada ao setor de confecção. Solange Oliveira, proprietária de uma loja de roupas, calçados, acessórios e equipamentos para apaixonados por esportes – especialmente skate, garantiu que estava precisando de técnicas voltadas à Vitrine e Visual de Loja. “É importante para o lojista aprender e se aperfeiçoar, e a consultora Paula Polizeli nos deu ótimas dicas para montar vitrines”, contou Solange Oliveira.

Além do curso, Solange Oliveira visita lojas das inscritas e dá consultoria por 1h em cada estabelecimento comercial – especialmente focando as vendas no final do ano.

“O nosso objetivo é proporcionar capacitação aos profissionais para que possam aumentar as vendas e o número de clientes, e proporcionar às empresas melhores resultados para gerar mais renda e consequentemente mais empregos”, sintetizou o diretor do Departamento Municipal de Indústria e Comércio, Alex Fonseca.

