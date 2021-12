Prefeitura entrega plantadeiras e trator para associações

Da Redação

O prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil e o vice Marcelo Reis entregaram 4 plantadeiras e 1 trator a comunidades rurais do município, na quarta-feira (15) O evento foi, em frente à Prefeitura, onde compareceram os presidentes da Associações Rurais do Severiano, Água do Milagre, Pindaúvinha e Palmeirinha do Campo Novo, que foram beneficiadas com os maquinários.

O prefeito Carlos Gil explicou que o maquinário foi adquirido com emenda do deputado federal Sérgio Souza. Além disso, o parlamentar informou ao prefeito Carlos Gil que, na terça-feira, dia 14 de dezembro, saiu a autorização para fazer a licitação do Parque de Exposições, que tem R$ 5 milhões destinados pelo deputado federal para iniciar a obra.

Em clima balanço, o prefeito Carlos Gil considerou o ano de 2021 como muito positivo e citou, por exemplo, a obra de pavimentação com pedra irregular entre a Vila Nova Porã, Vila Rural Ivainópolis e a comunidade Santa Luzia, que conta com apoio do governador Carlos Massa Ratinho Júnior e do deputado estadual Ademar Traiano. Inclusive, foi dado início à colocação de meio fio. Em seguida, será implantada pedra irregular.

Quanto à estrada do Cruzeirinho está em execução e obra nas estrada dos Três Rancinhos foi renovada. “A meta é concluir as obras nas 3 estradas e melhorar a vida do produtor rural – utilizando também a Patrulha Rural, que ficará no município de Ivaiporã durante 135 dias [4 meses e 15 dias]. O maquinário será entregue pelo município de Ariranha do Ivaí, no dia 20 de dezembro, quando faremos uma revisão para dar sequência ao trabalho técnico na área rural”, avisou o prefeito Carlos Gil.

Entre janeiro e novembro, o Departamento de Viação cascalhou, readequou e rolou 245 km de estradas rurais – além de construir e reconstruir pontes.

No que se refere ao Centro de Distribuição da Agricultura Familiar o prefeito Carlos Gil e a diretora do Departamento de Agricultura, Estela Zanetti, informaram que o projeto foi concluído e será implantado no barracão do acesso secundário. “A previsão é licitar a obra em fevereiro de 2022. Mas o município precisará de uma cooperativa para gerir o Centro de Distribuição da Agricultura Familiar e estimular os produtores rurais”, observou o prefeito Carlos Gil.

A diretora Estela Zanetti agradeceu ao deputado federal Sérgio Souza pelo apoio constante dado ao município, mencionou o empenho da equipe de trabalho e comentou que a previsão é realizar a Feira da Agricultura Familiar com 25 produtores a partir de 2022.