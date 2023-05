Prefeitura entrega alimentos arrecadados na Caminhada na Natureza

Da Redação

Apae de Ivaiporã

O diretor do Departamento de Turismo da Prefeitura de Ivaiporã, Alex Fonseca, realizou a entrega dos alimentos arrecadados com as inscrições da 8ª Caminhada Internacional na Natureza – Circuito Salto do Bulha, realizada no dia 7 de maio.

Com a realização da 8ª Caminhada Internacional na Natureza, a Prefeitura cumpriu com mais um objetivo da Agenda 2030 da ONU: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades.

A 8ª Caminhada Internacional na Natureza teve 768 caminhantes inscritos, os quais doaram alimentos e leite. Foram beneficiados com os alimentos o Lar Santo Antônio e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

“Parabenizo os caminhantes pela participação na 8ª Caminhada Internacional na Natureza e agradeço pela doação de alimentos em nome do prefeito Carlos Gil e do vice-prefeito Marcelo Reis. O gesto de auxiliar aqueles que mais precisam é verdadeiramente nobre”, afirmou Alex Fonseca.

fonte: Assessoria de Imprensa - Prefeitura de Ivaiporã Lar Santo Antônio

