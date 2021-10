Prefeitura e Depen discutem reforma da Cadeia de Ivaiporã

Da Redação

Prefeito em exercício Marcelo Reis recebeu o chefe da regional do Depen

A reforma da carceragem da Cadeia de Ivaiporã foi pauta da reunião entre o prefeito em exercício Marcelo Reis e o chefe regional do Depen (Departamento Penitenciário do Estado do Paraná) de Londrina, Nilton Garcia, que estava acompanhado dos agentes Rogério Beraldo Casone e Marcileni Cabral.

continua após publicidade .

Segundo Nilton Garcia, a Polícia Civil mudará de instalações, passando a ocupar um imóvel cedido pela Prefeitura de Ivaiporã, na Rua Ceará – próxima ao Ivaiporã Country Club. Com a mudança de instalações da Polícia Civil, o Depen assumirá a administração da carceragem, ocupando as salas usadas pela Polícia Civil.

“O Depen agradece ao prefeito Marcelo Reis por apoiar a mudança de instalações da Polícia Civil e a reforma na carceragem, que tem previsão para iniciar em novembro. Com as obras de melhorias os presos terão ambientes mais dignos e os agentes do Depen poderão trabalhar com mais segurança”, comentou Nilton Garcia.

continua após publicidade .

Marcelo Reis explicou a população que vive próxima a 54ª Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã também será beneficiada com a mudança da Polícia Civil e as obras de reforma na carceragem.

“Haverá mais segurança para quem vive ou estuda nas imediações, assim como para os policiais civis e militares, agentes do Depen e os presos, que terão espaços mais adequados ao convívio”, exemplificou o prefeito em exercício.