TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
COMUNICADO

Prefeitura divulga nota após acidente com crianças em CMEI de Ivaiporã

Acidente aconteceu no CMEI Odete Brasil; crianças foram atendidas e passam bem, segundo a prefeitura

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.05.2026, 23:11:15 Editado em 05.05.2026, 23:11:09
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Prefeitura divulga nota após acidente com crianças em CMEI de Ivaiporã
Autor Prefeitura de Ivaiporã divulgou nota sobre ocorrência envolvendo crianças em CMEI - Foto: Assesssoria Prefeitura de Ivaiporã

A Prefeitura de Ivaiporã divulgou uma nota de esclarecimento nesta terça-feira (5) após uma mureta cair sobre duas crianças no CMEI Odete Brasil, em Ivaiporã. O acidente ocorreu durante atividades externas na unidade escolar.

Segundo a Prefeitura, a estrutura atingiu os pés e joelhos das crianças. A equipe escolar prestou atendimento imediato, comunicou os familiares e encaminhou as crianças para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Polícia Civil de Ivaiporã investiga fraude milionária e cumpre ordens judiciais na Bahia

Ainda conforme a nota, as crianças passam bem e seguem acompanhadas. A administração municipal informou que o setor responsável por obras foi acionado para apurar o caso e tomar as medidas necessárias.

A prefeitura também reforçou o compromisso com a segurança e o bem-estar dos alunos da rede municipal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja a nota na íntegra

“A Prefeitura Municipal de Ivaiporã, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que, na manhã desta terça-feira, nas dependências do CMEI Odete Brasil, uma mureta de tijolos vazados tombou sobre o pé e os joelhos de duas crianças que participavam de atividades externas na unidade.

Imediatamente após o ocorrido, a equipe escolar prestou todo o atendimento necessário, comunicou os familiares e direcionou as crianças à Unidade de Pronto Atendimento para avaliação médica. As crianças passam bem e seguem acompanhadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Secretaria de Educação ressalta que todos os protocolos padrões de atendimento e segurança foram seguidos de forma ágil e responsável, buscando acolher as famílias e prestar toda a assistência necessária desde os primeiros momentos.

Também foi realizado contato imediato com o setor de obras responsável para averiguação do ocorrido e adoção das medidas cabíveis. As providências necessárias já estão sendo tomadas, e a equipe da Secretaria segue em contato com as famílias para acompanhar os casos e prestar o suporte necessário.

Reafirmamos nosso compromisso com a segurança, o cuidado e o bem-estar de todos os alunos da rede municipal de ensino.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente escolar Atendimento Médico CMEI Odete Brasil educação municipal ivaipora segurança infantil
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV