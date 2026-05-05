Prefeitura divulga nota após acidente com crianças em CMEI de Ivaiporã

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A Prefeitura de Ivaiporã divulgou uma nota de esclarecimento nesta terça-feira (5) após uma mureta cair sobre duas crianças no CMEI Odete Brasil, em Ivaiporã. O acidente ocorreu durante atividades externas na unidade escolar.

Segundo a Prefeitura, a estrutura atingiu os pés e joelhos das crianças. A equipe escolar prestou atendimento imediato, comunicou os familiares e encaminhou as crianças para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

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Ainda conforme a nota, as crianças passam bem e seguem acompanhadas. A administração municipal informou que o setor responsável por obras foi acionado para apurar o caso e tomar as medidas necessárias.

A prefeitura também reforçou o compromisso com a segurança e o bem-estar dos alunos da rede municipal.

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Veja a nota na íntegra

“A Prefeitura Municipal de Ivaiporã, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que, na manhã desta terça-feira, nas dependências do CMEI Odete Brasil, uma mureta de tijolos vazados tombou sobre o pé e os joelhos de duas crianças que participavam de atividades externas na unidade.

Imediatamente após o ocorrido, a equipe escolar prestou todo o atendimento necessário, comunicou os familiares e direcionou as crianças à Unidade de Pronto Atendimento para avaliação médica. As crianças passam bem e seguem acompanhadas.

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A Secretaria de Educação ressalta que todos os protocolos padrões de atendimento e segurança foram seguidos de forma ágil e responsável, buscando acolher as famílias e prestar toda a assistência necessária desde os primeiros momentos.

Também foi realizado contato imediato com o setor de obras responsável para averiguação do ocorrido e adoção das medidas cabíveis. As providências necessárias já estão sendo tomadas, e a equipe da Secretaria segue em contato com as famílias para acompanhar os casos e prestar o suporte necessário.

Reafirmamos nosso compromisso com a segurança, o cuidado e o bem-estar de todos os alunos da rede municipal de ensino.”

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