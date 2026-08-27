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POLÊMICA

Prefeitura de São Pedro do Ivaí justifica uso de CPF de falecido em registros da transparência

Registros que somam R$ 2,2 milhões foram questionados na Câmara Municipal

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Prefeitura de São Pedro do Ivaí justifica uso de CPF de falecido em registros da transparência
Autor Câmara Municipal de São Pedro do Ivaí - Foto: Reprodução

A Prefeitura de São Pedro do Ivaí apresentou esclarecimentos após questionamentos levantados na Câmara Municipal sobre a presença do CPF de um homem falecido em 2025 nos registros do Portal da Transparência. Segundo levantamento apresentado por parlamentares no Legislativo, foram encontrados 149 empenhos vinculados ao documento, totalizando montante superior a R$ 2,2 milhões, o que levou ao anúncio de uma cobrança formal de informações ao Poder Executivo.

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Em resposta à repercussão do caso, o prefeito Rildo Camargo explicou que o CPF em questão não pertencia ao destinatário final das verbas públicas, mas funcionava como um cadastro antigo de apoio para o processamento contábil da folha de pagamento municipal. De acordo com o gestor, o método começou a ser utilizado no sistema ainda em 2005 e foi mantido por gestões sucessivas, aparecendo no espelho dos empenhos de setores como a Educação sem que houvesse transferência de valores para a conta do titular do documento.

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A administração municipal informou que os repasses financeiros sempre foram individualizados e encaminhados diretamente aos respectivos servidores. Além disso, a prefeitura destacou que a inconsistência foi identificada pela atual gestão e corrigida em março deste ano, quando o registro do CPF foi substituído pelo CNPJ do próprio município. O Executivo deverá formalizar a justificativa e encaminhar todos os documentos explicativos ao Legislativo em resposta ao requerimento dos vereadores.

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Câmara Municipal Empenhos Públicos Portal da Transparência prefeitura Rildo Camargo São Pedro do Ivai
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