Prefeitura de São Pedro do Ivaí finaliza construção de supercreche

A prefeitura de São Pedro do Ivaí está finalizando as obras da Supercreche. O projeto é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), mas foi assumido pela administração municipal após uma série de atrasos e paralisações. Atualmente o projeto já está mais de 95% concluído.

continua após publicidade

LEIA MAIS: Homem fica gravemente ferido após ser atropelado por trem

A obra tem um histórico de atrasos em pagamentos de medições por parte do Governo Federal e também de atrasos por parte da antiga empresa licitada, responsável pelos serviços. Para garantir a continuidade do projeto, a prefeitura, com orientação do FNDE, realizou uma nova licitação para contratação de mão de obra e investiu recursos próprios para dar celeridade.



continua após publicidade

“Estou prefeita, mas também sou cidadã são-pedrense e quero ver desta tão sonhada obra funcionando. Fizemos de tudo para conseguir tocar a obra através do apoio do Governo Federal, mas, a demora continuava e por isso decidimos investir dinheiro do município para entregar de vez este presente à população”, assinala a prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri.

Segundo o setor de engenharia da prefeitura, os serviços que ainda estão em andamento são de calçamento no entorno do prédio, reparos gerais e pinturas. O FNDE repassará os recursos para aquisição dos mobiliários da supercreche assim que a obra for 100% concluída. Assim que o recurso for disponibilizado, a prefeitura fará a licitação para aquisições. A previsão de inauguração é em 2024.

Siga o TNOnline no Google News