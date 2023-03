Prefeitura de São Pedro do Ivaí entrega UBS modelo para região

Da Redação

Na noite de sexta-feira (24), a administração municipal de São Pedro do Ivaí inaugurou a estruturação da UBS Ernesto K. Susuki, após toda a adequação, aquisição de mobília e equipamentos. A unidade segue um padrão de clínicas particulares, o que é um avanço para a saúde pública.

A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri destacou durante seu discurso a importância da UBS para a cidade e a qualidade dos serviços que serão oferecidos. "Seguimos um planejamento de trabalho e investimos recursos próprios para que a UBS Ernesto K. Susuki tivesse uma estrutura digna, para que nossos servidores trabalhem em um ambiente melhor e atenda nossa população com acolhimento e humanidade. O dinheiro da população foi investido como se deve, e hoje temos uma UBS com padrão de clínicas particulares, para atender quem mais precisa com conforto e respeito”.

Além disso, a prefeita ressaltou a importância de toda a equipe administrativa que trabalhou intensamente para a realização desse sonho. “Quando assumimos a prefeitura em 2021, viemos até esta UBS para fazer uma vistoria, foi quando constatamos uma série de problemas na estrutura, que não poderia existir, já que a obra tinha sido inaugurada recentemente. Foi então que chamamos a 16ª Regional de Saúde e eles concordaram que era preciso fazer intervenções no prédio para que a população fosse atendida com respeito e segurança. Foi o que fizemos. Investimos em tudo que precisava para dar a população um ambiente digno. Quando se tem honestidade, é possível fazer mais pelas pessoas e tenho certeza que casa cidadão que entrar nesta UBS terá orgulho de ver seu dinheiro bem investido”, concluiu a prefeita.

A prefeitura e o Governo do Estado investiram nas adequações da obra, como também na aquisição de mobiliários, móveis planejados, equipamentos de saúde, material odontológico, computadores e impressoras. “Posso garantir que nunca vi uma UBS com estrutura igual a essa. A administração tem um olhar diferente, voltado para o bem-estar e cuidado das pessoas. Esta inauguração marca um novo momento para a saúde de São Pedro do Ivaí. Agradeço a administração e toda a nossa equipe que não mediu esforços e enfrentou com muita coragem todos os desafios para realizar esse sonho da população”, disse o secretário de Saúde, Bruno César de Freitas Ribeiro.

Além da entrega da UBS, a administração também fez a entrega oficial de 3 vans, 4 ambulâncias, tablets para os agentes de saúde e uniformes para todos os servidores da saúde. “Entrei na política para mostrar que com honestidade é possível mudar a vida das pessoas. Se eu me importasse com as críticas, faria as coisas de qualquer jeito. Mas é com planejamento e responsabilidade que trabalhamos, para que as coisas sejam feitas com a maior qualidade, que é o que nosso povo merece. Agradeço o nosso deputado Alexandre Curi e o ex-secretário de Saúde do Paraná e deputado federal, Beto Preto, que nos ajudaram a realizar este sonho”, concluiu Regina.

A cerimônia contou com benção ministrada por líderes religiosos do município e um coquetel foi servido para encerramento da inauguração.

O evento contou com a presença dos vereadores Carlos Eduardo do Prado Martins, Claudio Donizete Ramos, José Batista Messias Filho, Rildo Bernardes de Camargo e Marcos José Barbosa; Márcia Serafini, chefe da SCAPIS - Seção da Atenção Primária em Saúde da 16ª Regional de Saúde de Apucarana, secretários municipais, chefes de departamentos e população em geral.

