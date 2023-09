Prefeitura de São Pedro do Ivaí e Alltech discutem parcerias

A administração municipal de São Pedro do Ivaí e a diretoria da Alltech do Brasil estão estreitando relação com o objetivo comum de fomentar parceria para o desenvolvimento econômico e social do município. A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri, acompanhada por secretários, foi convidada para uma visita guiada à empresa líder mundial no setor de saúde e nutrição animal. Durante a visita, a equipe do governo municipal teve a oportunidade de conhecer a realidade atual da empresa e seus planos futuros, além de fortalecer a parceria já existente.

A prefeita expressou sua empolgação com a visita que aconteceu na última terça-feira (26), destacando a relação que tem sido construída. Ela ressaltou a importância de fortalecer essa parceria, que tem gerado ideias inovadoras para a comunidade local.



Regina enfatizou o orgulho de ter uma empresa de renome internacional como a Alltech em São Pedro do Ivaí, destacando o impacto positivo que ela tem na região. Além disso, a prefeita mencionou planos futuros de colaboração entre a prefeitura e a Alltech.



“Eles nos apresentaram os projetos que possuem e demonstraram interesse em investir ainda mais no município. Agora teremos uma troca, ou seja, a diretoria da Alltech também nos visitará para conhecer detalhadamente os projetos da administração, com o objetivo de fazermos esta parceria público/privada que dará bons frutos para a comunidade”, comentou a prefeita.



