Prefeitura de São João do Ivaí instala ecoponto para lixo eletrônico

Da Redação

Ecoponto na Praça da Bíblia

A prefeitura de São João do Ivaí instalou um ecoponto na Praça da Bíblia, de frente a Rua Duílio Bernini (Banco do Brasil), para ser um local específico para descarte de lixo eletrônico para recebimento de computadores, monitores, lâmpadas, baterias, pilhas, celulares, notebook, ventilador, televisores de tubo, telefones, dentre outros itens.



“É importante ressaltar que os moradores devem levar somente esses tipos de materiais, evitando a mistura com outros resíduos que não sejam eletrônicos. Daremos a destinação correta para o lixo eletrônico”, destaca o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Ricardo de Mello.

Além disso, a iniciativa visa conscientizar a população sobre a importância da prática da coleta seletiva e do descarte adequado de resíduos. “Não jogue fora o seu lixo eletrônico em qualquer lugar, faça a sua parte e leve-o para o ecoponto na Praça da Bíblia em São João do Ivaí. Juntos podemos cuidar do nosso planeta”, incentiva a prefeita, Carla Emerenciano.



