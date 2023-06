Prefeitura de São João do Ivaí entrega kit de bocha para jogadores

A fim de incentivar a equipe de bocha de São João do Ivaí, município que fica a 83,4 quilômetros de distância de Apucarana, Carla Emerenciano, prefeita da cidade, e Robson Bandeira, diretor de Esportes, realizaram a entrega de equipamentos esportivos novos. De acordo com as informações da administração municipal, a entrega ocorreu na Quadra de Bocha, localizada na Praça da Bíblia, na última quinta-feira (1º).

A chefe do executivo pontuou que a entrega do kit é essencial à equipe, já que ela participará em breve de uma competição, os Jogos Abertos do Vale do Ivaí (Javis). “Ano passado eles ficaram em terceiro lugar e queremos incentivá-los para que possam fazer bonito e destacar o nome do nosso município”, disse Carla.

O kit custou cerca de R$ 2 mil e os jogadores agradeceram o incentivo, aproveitando para estrear as novas bolas em uma partida acirrada.

