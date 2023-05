Prefeitura de Rosário do Ivaí vai incentivar produção de frisante

Da Redação

Prefeito Ilton Kuroda

O prefeito de Rosário do Ivaí Ilton Shiguemi Kuroda (PSD) é o entrevistado da semana do quadro “De Olho na Cidade”. Em seu segundo mandato a frente do município, Kuroda destaca os investimentos realizados desde o primeiro mandato e revela uma novidade: a Capital da Uva Niágara, como é conhecida a cidade de Rosário do Ivaí, deve iniciar a produção de seu próprio frisante, feito à base da fruta.

De acordo com Kuroda, o investimento em capacitação técnica dos produtores é de extrema importância, haja visto o potencial econômica da produção rural de Rosário do Ivaí. Por essa razão, a prefeitura está preparando a 1ª Agrotec – evento de capacitação sobre fruticultura em geral e bovinocultura de leite – que será realizado de 31 de maio a 01 de junho.



“Rosário tem hoje cerca de 830 produtores, no Vale do Ivaí, na nossa região, é o município com o maior número de produtores. Essa Agrotec vem para que nossos agricultores familiares venham agregar mais conhecimento, gerando mais oportunidades no campo e valor nos seus produtos”, considerou o prefeito.

Aliado a Agrotec, a prefeitura de Rosário do Ivaí também prepara uma visita técnica de produtores de Uva Niágara para algumas regiões de São Paulo, principalmente São Roque, onde eles devem conhecer a produção do vinho frisante.

“Queremos levar esse conhecimento para a nossa cidade e fazer esse frisante em Rosário, com a fruta produzida em nosso município. Devemos fazer essa visita técnica logo após a Agrotec e assim que possível, começar nossa produção. Nossa expectativa é fazer o lançamento da nossa bebida em dezembro deste ano, durante a Festa da Uva”, revelou.

Kuroda aproveitou para destacar obras importantes realizadas desde o seu primeiro mandato à frente da prefeitura de Rosário do Ivaí. Ele falou sobre a ponte ligando o município a Ortigueira, que trouxe mais desenvolvimento para a cidade.



“Essa ponte era um sonho antigo da população. Nossa cooperativa Cocari estava a ponto de sair da cidade, e com a construção da ponte, produtores de soja e milho de Ortigueira passaram a entregar sua produção ali, gerando investimentos e trazendo benefícios a todos. Além disso, a ponte se tornou atração turística em Rosário, aos fins de semana, centenas de pessoas se reúnem no local para aproveitar a prainha artificial”, disse.

Ainda de acordo com o prefeito, a pavimentação asfáltica é uma das prioridades dessa gestão.

“Estamos trabalhando para a pavimentação asfáltica do distrito de Campineiro do Sul até Rosário do Ivaí. São 18 Km de pavimentação, parte com recursos próprios e parte com recursos do governo do estado. Além disso, já temos recursos de R$ 5 milhões do governo do estado encaminhados para pavimentação da área urbana”, detalhou Kuroda.

