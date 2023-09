Prefeitura de Rosário do Ivaí entrega trator e automóveis

Na manhã desta terça-feira (12), o prefeito de Rosário do Ivaí,Ilton Kuroda, fez a entrega de duas Chevrolet Spin e um Trator 0KM. Os veículos foram adquiridos com recursos próprios e verbas do Governo do Estado. Segundo o prefeito, a chegada dos novos veículos vai reforçar a política pública de atendimento à população.

"Ressaltamos que iniciamos o ano com muitas conquistas e agora os dois veículo sedan 0KM, que serão destinados a Secretaria de Saúde, e o trator que será enviado ao Departamento de Agricultura para dar suporte a equipe que trabalha direto com a comunidade", comenta Kuroda.

O prefeito destaca que a prefeitura tem novos projetos para os próximos meses. "Além dessas aquisições, novos veículos estão sendo projetados para serem adquiridos e não iremos parar por aqui. Seja no campo ou na cidade, a nossa luta por Rosário do Ivaí não para! Parabéns a equipe da Secretaria de Planejamento e Finanças pelo incansável trabalho e Agradecemos também a todos os vereadores pelo apoio", comenta.

