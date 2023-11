Prefeitura de Rosário do Ivaí é destaque em ranking de transparência

O prefeito de Rosário do Ivaí, Ilton Shiguemi Kuroda (PSD), diz estar bastante contente e satisfeito pelo fato de seu município constar da lista dos melhores do Paraná no índice de Transparência Pública (ITP). O município conseguiu 100% de avaliação positiva da Associação dos Tribunais de Contas do País e também do Tribunal de Contas da União, referente ao ano de 2023, dentro do Programa Nacional de Transparência Pública.

O Índice de Transparência da Administração Pública, ou ITP-TCE/PR, é um parâmetro instituído pelo Tribunal de Contas do Paraná para medir em parceria com a sociedade o grau de transparência dos portais eletrônicos dos entes públicos. O método foi desenvolvido no ano de 2018.

Além de Rosário do Ivaí, mais dois municípios do Paraná atingiram 100% de avaliação positiva. São eles, Santa Izabel do Ivaí, na região Noroeste do Estado, e Rio Branco do Sul, na região Centro Sul. Os mais próximos que vêm na sequência são Campo do Tenente, com 99,37%, Cianorte com 98,80% e Maripá, com 98,14%.

Para o prefeito de Rosário do Ivaí, “essa altíssima avaliação conquistada pelo município significa que a administração municipal não apenas mantém transparência nas suas ações públicas, mas também trabalha com toda honestidade na condução do governo”.

Por Edison Costa

