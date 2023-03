Prefeitura de Rio Bom realiza ação para mulheres

Da Redação

O evento acontece no CRAS

As mulheres atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social de Rio Bom participam nesta quarta-feira (08), Dia Internacional da Mulher, de uma ação especial para elas.

De acordo com o prefeito Moisés Andrade, são mais de 100 mulheres que participam do 'dia de beleza'. "Temos que valorizar nossas mulheres, e hoje, no dia delas, mas mulheres atendidas pelo Cras estão recebendo tratamento de beleza, com profissionais voluntários e parceiros da prefeitura. Além disso, oferecemos um café da manhã especial", detalha.

A ação para as mulheres acontece até às 17h. No período noturno, as funcionárias públicas vão participar de uma palestra de motivação.

