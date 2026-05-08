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REFORÇO

Prefeitura de Rio Bom (PR) recebe caminhão do Governo Estadual

Investimento superior a R$ 700 mil amplia eficiência nos serviços públicos municipais, como transporte de máquinas e manutenção de estradas

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.05.2026, 20:28:54 Editado em 08.05.2026, 20:28:47
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Prefeitura de Rio Bom (PR) recebe caminhão do Governo Estadual
Autor O veículo foi adquirido por meio de um convênio com a Secid - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Rio Bom (PR) recebeu mais um importante reforço para a sua frota de veículos na última semana. Trata-se de um caminhão plataforma, tipo “carrega tudo”, tração 6x4, fabricação/modelo 2026/2026, que chega para atender às demandas do município com mais eficiência e agilidade.

O veículo foi adquirido por meio de um convênio com a Secretaria das Cidades (Secid), representando um investimento de mais de R$ 700 mil.

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Com a chegada do novo caminhão, a administração municipal amplia sua capacidade de atuação em serviços essenciais, como transporte de máquinas e equipamentos, manutenção de estradas e apoio às diversas frentes de trabalho da prefeitura. O prefeito Moisés Andrade destacou a importância da conquista para o município. “Esse é mais um investimento que reforça nosso compromisso com a qualidade dos serviços públicos. Com esse novo caminhão, vamos garantir mais agilidade e segurança no transporte de máquinas e no atendimento das demandas da nossa população. Seguimos trabalhando com responsabilidade para trazer melhorias concretas para Rio Bom”, disse.

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Caminhão Plataforma Investimento Público melhorias urbanas prefeitura de rio bom Serviços públicos Transporte Municipal
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