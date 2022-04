Prefeitura de Rio Bom inaugura R$ 5 milhões em obras

Da Redação

A Prefeitura de Rio Bom entregou nesta quinta-feira (28) um "pacote" de obras com investimentos que chegam a R$ 5 milhões. As inaugurações marcaram as comemorações dos 58 anos de emancipação do município, que prevê também uma série de shows.



A solenidade, comandada pelo prefeito Moisés Andrade (PSD), contou com a presença da deputada federal Luísa Canziani (PSD) e dos deputados estaduais Alexandre Curi (PSD) e José Aparecido Jacovós (PL). O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), compareceu ao início do evento.

Entre as obras entregues estão a primeira etapa do asfalto entre Rio Bom e Apucarana (3,5 km); a reforma do Colégio Municipal Monteiro Lobato, do CMEI João Paulo II, do Cras Zilda Arns Neumann, do prédio da Prefeitura, da UBS Central e do Complexo Esportivo Amante Felipeto, e a construção da garagem da UBS Central e do Teatro Municipal, além da implantação da Secretaria Municipal da Agricultura e melhorias nos sanitários públicos.

O prefeito Moisés Andrade afirma que as obras representam a "realização de um sonho". “Conseguimos fazer muitas obras desde o ano passado, mesmo durante a pandemia, com recursos estaduais e federais, além de verbas próprias do município”, diz.

Ele destaca principalmente o asfaltamento da estrada Rio Bom-Apucarana. Foi pavimentado um trecho de 3,5 km, com investimentos de R$ 2,5 milhões. “É uma obra esperada há muitos anos pela população”, assinala o prefeito. Segundo ele, faltam ainda pouco menos de 2 quilômetros, que vão exigir mais R$ 1,5 milhão. Parte dessa verba já está disponível. “Queremos concluir a pavimentação da estrada até julho”, projeta o prefeito.

Ele assina que novos investimentos devem começar nos próximos meses, principalmente na área de infraestrutura, com recuperação asfáltica de ruas da área urbana da cidade.

SHOWS

Além das inaugurações, a Prefeitura de Rio Bom anunciou uma ampla programação de eventos na praça da igreja matriz para marcar os 58 anos do município.

Nesta sexta-feira (29), a atração principal é o cantor Loubet, às 23h30. A praça de alimentação será aberta antes, às 18 horas. Estão previstos também o desfile da rainha da festa, às 19h30, e o show regional de Rafa Carraro, às 21h30.

A programação segue no sábado (30), com destaque para a apresentação da dupla João Vitor e Gabriel, às 23h30. No domingo (1º), às 9 horas, ocorre a tradicional corrida pedestre e também o churrasco no espeto do bambu, que é comida típica do município. Às 20 horas, a cantora Ana Guedes sobe ao palco no encerramento das festividades.

Por Fernando Klein