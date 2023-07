Prefeitura de Novo Itacolomi renova escola Ribeiro Franco

Siga o TNOnline no Google News

A Prefeitura de Novo Itacolomi está investindo em reformas e melhorias na Escola Municipal Ribeiro Franco. A unidade de ensino foi ampliada – três novas salas foram construídas –, teve segurança reforçada e ganhou foi remobiliada.

As melhorias foram vistoriadas pelo prefeito Moacir Andreolla, que fez uma visita ao local na companhia do vereador Juarez Manuel e a secretária da Educação Edimaria Navarrete Franco. Na reforma, além das salas, foram construídos mais dois banheiros e uma nova cozinha. Para reforçar a segurança da unidade, a prefeitura levantou os muros laterais da escola e instalou câmeras de monitoramento em todas as salas.

Os investimentos também incluem a reequiparação da escola, que recebeu cortinas, aparelhos de ar condicionado, cadeiras, carteiras, retroprojetores e telas de projeção. A cozinha da escola também foi reequipada com pias e armários novos, geladeira, freezer e utensílios de cozinha.

O prefeito Moacir Andreolla adiantou que irá investir mais R$ 550 mil na escola, trazendo conforto, comodidade, segurança aos alunos e funcionários que trabalham no local. A verba já está licitada e com ordem de serviço prevista.

