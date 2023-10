Prefeitura de Novo Itacolomi promove leilão de bens inservíveis; veja

A Prefeitura Municipal de Novo Itacolomi, no norte do Paraná, está promovendo um leilão de bens inservíveis para o município. O leilão extraoficial será realizado de forma totalmente online e terá disponível carros, tratores, sucatas, diversos equipamentos e até mesmo terrenos. O leilão já está aberto para lances.

continua após publicidade

Conforme informações disponíveis no site oficial, o primeiro leilão está marcado para o dia 19 de outubro, quinta-feira, com encerramento a partir das 10 horas. O segundo leilão será realizado no mesmo dia, no entanto com encerramento no período da tarde, às 14 horas.

- LEIA MAIS: Roupa icônica da princesa Diana é vendida por valor inacreditável

continua após publicidade

Entre os bens disponíveis para arremate destacam-se maquinários agrícolas, terrenos, carros, ônibus e diversas sucatas. Os lances mínimos sugeridos começam em R$ 500 e podem chegar a R$ 140 mil. Acesse o site do JE Leilões clicando aqui e saiba mais.

Foto por Reprodução

Siga o TNOnline no Google News