A Prefeitura de Novo Itacolomi (PR) anunciou o cancelamento das festividades do 36º aniversário de emancipação política do município, que estavam programadas para os dias 4, 5 e 6 de dezembro de 2026. A decisão foi comunicada pelo prefeito João Pedro Magon (PSD) por meio de um vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (23).

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Segundo a administração municipal, o cancelamento foi motivado por dois fatores principais: a persistência de fortes chuvas e instabilidade climática na região, que podem colocar em risco a segurança do público, e a queda nos repasses financeiros dos governos federal e estadual.

Em vídeo, o prefeito explicou que a festa já havia sido transferida do final de setembro para o início de dezembro e que o município havia conquistado R$ 400 mil junto ao governo federal para a contratação de dois shows. No entanto, o repasse estadual destinado à estrutura do evento foi suspenso. "Do Governo do Estado, nós tínhamos ganhado R$ 400 mil, que seria para estrutura, para esses gastos que são feitos aqui no nosso município. Mas os R$ 400 mil o governo cancelou", afirmou Magon.

O gestor ressaltou que a medida foi tomada em consenso com a equipe administrativa e os vereadores, acompanhando a decisão de outras cidades da região diante do cenário climático. Magon também pediu a compreensão dos moradores e destacou que, apesar das tempestades recentes, a cidade não registrou ocorrências graves. "Queria que compreendessem também, nós seguramos até onde deu, porque nós tínhamos ganhado esses shows, mas infelizmente a gente vai cancelar", disse.

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A prefeitura ainda informou que a queda na arrecadação exige cautela na aplicação dos recursos públicos para priorizar serviços essenciais à população. O comunicado acrescenta que a data não passará em branco e será lembrada com atos simples, cujos detalhes serão divulgados em breve.

Para o fim do ano, o prefeito não descartou a realização de uma comemoração, desde que as condições climáticas permitam. "Agora, para o final do ano, no Réveillon, a gente provavelmente vai fazer alguma coisa sim para o nosso município, para a nossa população. Vamos ver como vai ser esse tempo que está instável, a gente não sabe, no mesmo instante que está tempo bom já vem tempestade", finalizou.

Outras festas canceladas

Oito municípios do Vale do Ivaí cancelaram festas previstas para novembro e dezembro. A lista inclui a Expovale, em Ivaiporã, a Festa da Cenoura, em Marilândia do Sul, e as comemorações de aniversário de outras seis cidades: Bom Sucesso, São Pedro do Ivaí, Cruzmaltina, Ariranha do Ivaí, Rosário do Ivaí e Jandaia do Sul. Entre os motivos apontados pelas prefeituras estão os estragos deixados pelas chuvas recentes, o risco de novos temporais e, em alguns municípios, a redução de repasses.