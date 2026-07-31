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Prefeitura de Mauá da Serra tenta impedir fechamento de estrada ao lado de pedágio

Proprietários rurais foram notificados para instalar uma porteira na via. Prefeitura afirma que a estrada é utilizada para escoamento da lavoura

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 17:29:35 Editado em 31.07.2026, 18:20:19
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Prefeitura de Mauá da Serra tenta impedir fechamento de estrada ao lado de pedágio
Autor Estrada Cesar Jamus, em Mauá da Serra - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Mauá da Serra

Moradores de Mauá da Serra foram surpreendidos nesta sexta-feira (31) com a informação de que a Estrada Cesar Jamus, localizada nas proximidades da praça de pedágio da BR-376 e que dá acesso à PR-272, em Faxinal, poderá ser fechada.

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O prefeito Givanildo Lopes informou que proprietários rurais da região foram notificados pela concessionária responsável pelo trecho para instalar uma porteira no local, impedindo o acesso de motoristas.

A concessionária apresentou um ofício assinado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no qual o acesso é classificado como irregular e de risco à segurança, já que muitos condutores estariam trafegando na contramão. "Eles não podem simplesmente chegar e fechar a estrada, até porque ela não está em domínio deles. As pessoas utilizam esse acesso para ir até Faxinal, não para contornar o pedágio", afirmou Givanildo.

A Prefeitura de Mauá da Serra informou que encaminhou uma notificação premonitória para impedir o fechamento da estrada. Conforme o documento, a via pública "Estrada Cesar Jamus" foi incorporada ao sistema viário municipal por meio da Lei Municipal nº 1.039/2025. A notificação ressalta que seu objetivo é prevenir "qualquer ato por parte da concessionária que resulte em sua obstrução, fechamento ou qualquer forma de embaraço ao livre trânsito de veículos e pessoas".

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Ainda segundo a administração municipal, a legislação reconhece a estrada como parte do sistema viário do município e a classifica como bem de domínio público. O prefeito também comparou a situação com a ocorrida em Marialva, onde uma estrada foi aberta para permitir o desvio da praça de pedágio. Segundo ele, o caso de Mauá da Serra é diferente.

"Diferente do que aconteceu em Marialva, onde foi aberta uma estrada para essa situação de contornar o pedágio, a nossa Estrada Cesar Jamus existe há mais de 40 anos. Eles deveriam ter considerado essa realidade no contrato de concessão, já que a estrada sempre deu acesso ao município de Faxinal. Agora querem determinar o que pode ou não acontecer dentro do município, e isso nós não vamos permitir", declarou.

O prefeito ainda enfatizou que a estrada, que existe há mais de 40 anos, é utilizada pelos produtores rurais para o escoamento da lavoura, e não para o desvio do pedágio. Até o momento, não existe decisão judicial autorizando o fechamento da via. "Se eles colocarem uma cancela ou qualquer outro tipo de bloqueio sem determinação judicial, o município irá retirar esse fechamento", disse.

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Em nota, a Motiva Paraná informou que monitora permanentemente as condições operacionais e de segurança da BR-376. Segundo a concessionária, as medidas em tratativas têm como premissa a preservação da segurança viária, a proteção dos usuários e a adequada operação da rodovia, em conformidade com suas obrigações contratuais e a legislação vigente.

A reportagem entrou em contato com a a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e aguarda um posicionamento da instituição.


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