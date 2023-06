Prefeitura de Marilândia oferece curso de informática para estudantes

A Prefeitura de Marilândia do Sul, em parceria com o Senac, está oferecendo um curso de Assistente de Tecnologias da Informação para 20 alunos do Colégio Estadual Padre Ângelo Casagrande. As aulas iniciaram nesta terça-feira (20).

No curso de formação inicial e continuada, os alunos irão aprender sobre diversos temas da informática, de sistemas operacionais, planilhas, editores de texto, apresentações, demais softwares, como instalar e desinstalar programas, hardware, além de noções básicas de redes cabeadas e wifi, entre outros. Com carga horária de 200h. A formação é uma parceria entre o Senac, Prefeitura Municipal e CEPAC.

“Nós estamos buscando sempre caminhos para profissionalizar nossos jovens, oferecemos 18 bolsas de estudo para alunos estudarem no Colégio SESI que é referência na formação de profissionais, agora 20 vagas para o curso de informática que será uma grande ferramenta para inserção desses jovens no mercado de trabalho, contem sempre conosco”, disse o prefeito Aquiles Takeda.



