Prefeitura de Marilândia inicia a entrega do IPTU 2022

O Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é um imposto cobrado anualmente de pessoas que possuem um imóvel urbano.

Começou nesta semana a entrega dos carnês do imposto de 2022, em Marilândia do Sul. Todos os proprietários devem receber o IPTU em suas casas. No caso de terrenos que não possuem construção a retirada deve ser feita no balcão da tributação.

Nesta semana o setor de tributação iniciou a entrega dos carnês de 2022. O proprietário pode pagar o imposto de duas formas à vista com 10% de desconto até 10 de agosto, ou dividir em 6x com a primeira parcela em 15 de julho.

Aposentados e pensionistas que residem em Marilândia do Sul, possuem apenas um imóvel e têm renda de até dois salários mínimos têm desconto de 50% no IPTU. Para garantir o desconto é necessário ir até o balcão da tributação com um comprovante dos últimos três meses da aposentadoria ou pensão, e documentos pessoais.

Todos os moradores devem receber o carnê em suas casas. Em caso de terrenos baldios onde não há construção os boletos devem ser retirados no balcão da tributação. Caso você não receba seu carnê em casa até o final de junho ou tenha alguma dúvida relacionada ao imposto, procure o setor de tributação na Prefeitura Municipal.

“O IPTU é um imposto muito importante para a cidade, o valor que você paga é destinado para o financiamento dos serviços públicos, como saúde, educação, assistência social entre outros serviços essenciais. Por isso, é muito importante que o contribuinte mantenha seus impostos em dia” explicou o Secretário de Finanças Municipal Aristides Bueno Júnior.