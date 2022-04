Da Redação

Prefeitura de Marilândia do Sul terá escolinha do Athletico

A Prefeitura de Marilândia do Sul vai implantar uma escolinha de futebol em parceria com o Athletico-PR. Um projeto de lei nesse sentido foi encaminhado à Câmara de Vereadores pelo prefeito Aquiles Takeda Filho (PSD).

continua após publicidade .

O prefeito explica que a ideia é atender, em um primeiro momento, 50 crianças entre 6 e 10 anos de idade. Um professor de educação física vai comandar os treinamentos. Ele participará de um curso no clube em Curitiba, quando terá acesso à metodologia de trabalho do Furacão.

Serão três treinos por semana no Estádio Municipal de Marilândia do Sul, que acabou de ser revitalizado pelo município. “É um projeto de caráter social. É claro que seria incrível descobrirmos um talento do futebol aqui, mas esse não é o objetivo central”, explica Takeda. Pelo convênio, a escolinha de Marilândia do Sul participará de campeonatos dentro do projeto do Athetico e receberá visitas periódicas de observadores (olheiros) do clube.

continua após publicidade .

A Prefeitura fará a seleção das crianças participantes do projeto, que será totalmente gratuito. Os atletas vão receber um kit oficial do Furacão com camiseta, calção e meia. Pelo convênio, o município irá assumir as despesas do uniforme e também da inscrição no projeto. “Estamos animados com esse programa. A parceria com um clube do tamanho do Athletico é um incentivo a mais e acho que vamos mobilizar nossas crianças”, completa o prefeito.