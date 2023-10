Prefeitura de Marilândia do Sul garante novo trator para frota

Marilândia do Sul ganhou um reforço para o Pátio de Obras. Um trator novo vai compor a frota municipal e auxiliar em diversos serviços. O prefeito Aquiles Takeda recebeu o trator da deputada federal Luísa Canziani, na sexta-feira (20), em Londrina.

“Conquistamos esse trator através de emenda da deputada Federal Luísa Canziani. O trator vai fortalecer o trabalho do nosso Pátio de Obras, vai reforçar a nossa frota municipal, os serviços operacionais na nossa cidade, na zona rural, além de garantir melhorias e manutenções. Agradeço muito a deputada que sempre tem nos ajudado, que tem esse olhar para Marilândia do Sul, sempre nos ajudando a melhorar cada vez mais os serviços prestados em nossa cidade”, destaca o prefeito.

A deputada ressaltou que trabalha em Brasília para melhorar a infraestrutura dos municípios e a qualidade de vida dos paranaenses. “Uma grande notícia para a minha querida Marilândia do Sul, infraestrutura cada vez melhor para atender o nosso povo, com o compromisso sempre dessa boa parceria com o prefeito Aquiles, de fazer com que Marilândia cresça e se desenvolva cada vez mais”, disse Luísa.

O chefe do núcleo regional da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (Seab), Antônio Biral Filho e Edson Antônio Sapatini, da Seab de Apucarana, participaram da entrega do trator. O prefeito Aquiles estava acompanhado do servidor municipal João Batista.

