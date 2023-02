Prefeitura de Marilândia do Sul entrega de computadores em escolas

Da Redação

Todas as escolas da rede municipal de educação de Marilândia do Sul receberam nesta quinta-feira (23), computadores novos. A aquisição tem como propósito trazer mais tecnologia para os professores e melhorar ainda mais a qualidade de ensino.

No ano de 2022 a Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul entregou para as escolas da rede municipal de educação notebooks de última geração. Eles foram adquiridos para equipar as salas de aula e facilitar o trabalho dos professores, cada sala de aula recebeu um notebook.

Agora em 2023 foi realizada a segunda parte dessa entrega, 10 notebooks foram entregues para os três CMEI’s do município. Além disso, cada uma das seis escolas da rede municipal de educação receberá um computador de mesa.

“Nós estamos investindo em tecnologia em todos os setores, e a educação não poderia ficar de fora. Já destinamos computadores para a saúde, assistência social, e vamos continuar modernizando nossa gestão, para que nossa população possa receber sempre o melhor serviço” disse o Prefeito Aquiles Takeda.

Foram investidos aproximadamente 65 mil reais em computadores e assessórios, como webcans, teclados, caixas de som, mouses, e mochilas. “Como todo o sistema passou a ser digital, os professores necessitavam de um computador para trabalhar, além disso, ele facilita as dinâmicas em sala de aula e melhora a qualidade do ensino prestado” complementou a Secretária de Educação Ionice Pereira.

