Prefeitura de Lunardelli promove corrida pedestre Capital da Fé

Com objetivo de incentivar o esporte e também incluir eventos esportivos no calendário turístico de Lunardelli, a Prefeitura está promovendo a 1ª Corrida e Caminhada Capital da Fé. O evento esportivo acontece em outubro e já está com inscrições abertas.

Com trajeto de 5 km para prova de corrida e 4 km de caminhada, o circuito Capital da Fé será realizado em 8 de outubro. A largada acontece as 8 horas na Praça Comendador Geremias Lunardelli, um dos principais pontos turísticos da cidade, que é famosa por abrigar o Santuário de Santa Rita de Cássia.

Segundo o secretário de Esportes de Lunardelli, Bruno Ponvequi, várias instituições serão parceiras no evento e a expectativa é que um grande número de atletas da região participe da prova. “Será um grande dia para o esporte lunardelliense”, comenta.

As inscrições para prova já estão abertas. Para caminhada, a participação é gratuita. Todos os atletas serão premiados com medalhas. Também haverá premiação com troféus para os atletas masculinos e femininos em suas categorias.

