Da Redação

Prefeitura de Lunardelli inaugura novos portais turísticos

Conhecida como a Capital da Fé no Paraná, a cidade de Lunardelli ganhou dois novos atrativos. Foram inaugurados oficialmente ontem os dois novos portais turísticos do município. Instalados na PR-082, os pórticos foram construídos com recursos do Ministério do Turismo e contrapartida municipal totalizando investimento de quase R$ 800 mil.

continua após publicidade .

Segundo o prefeito Reinaldo Grola, os portais complementam o projeto de fomento ao turismo religioso. As obras - uma localizada na saída para Ivaiporã e outra na saída para São João do Ivaí - trazem o Cristo Redentor e Santa Rita de Cássia, a padroeira de Lunardelli.

“Esses portais têm uma arquitetura diferenciada e vieram para dar uma nova identidade para o município. Somos reconhecidos até nacionalmente por conta do Santuário de Santa Rita de Cássia e muitas pessoas que passavam pelo município não tinham conhecimento disso, agora terão”, comenta.

continua após publicidade .

Segundo o prefeito, o turismo religioso é um dos motores da economia da cidade e vem se recuperando após a queda de visitantes gerada pela pandemia. “Paralisamos muitos projetos por conta da pandemia, mas estamos retornando, assim como os romeiros estão. A cada dia recebemos mais visitantes”, afirma.O prefeito destaca que os recursos do Ministério do Turismo - R$ 700 mil - foram intermediados pelo deputado federal Sergio Souza, que esteve presente na solenidade.

O deputado destaca que o turismo regional é um setor que precisa ser fortalecido. “Bons projetos como esse merecem nosso apoio. A imagem que esses portais vão dar para Lunardelli, bem como para toda região vão fortalecer o turismo do Vale, que tem potencial e atrativos para reter os turistas por até uma semana, em visitas aos atrativos dos municípios”, comenta.

Também participaram da solenidade o coordenador do grupo técnico de turismo religioso do Paraná, Elizeu Rocha, a presidente da Câmara de Vereadores de Lunardelli, Zeila de Barros Moribe, e os prefeitos de Jardim Alegre, José Roberto Furlan, e Cruzmaltina, Natal Casavechia, além de vereadores e secretários municipais, dentre outras outras autoridades.

continua após publicidade .

ASSISTA:

Conhecida como a Capital da Fé no Paraná, a cidade de Lunardelli ganhou dois novos atrativos. Foram inaugurados oficialmente ontem os dois novos portais turísticos do município. Instalados na PR-082, os pórticos foram construídos com recursos do Ministério do Turismo e contrapartida municipal totalizando investimento de quase R$ 800 mil. - Vídeo por: Reprodução