Prefeitura de Lunardelli emite nota de pesar pela morte de pioneiro

A Prefeitura de Lunardelli emitiu nota de pesar pelo falecimento na tarde de do domingo (17) de um dos pioneiros do município, José Antônio de Oliveira, 86 anos, carinhosamente conhecido como Zé Bolacha.

O pioneiro era pai do presidente da Câmara de Vereadores, Juvenil Medeiros de Oliveira (Jove do Bar), e dos servidores municipais Vilson Medeiros de Oliveira (Chuva), Alcides Medeiros de Oliveira (Trovão), e avô do secretário de esportes ,Bruno Ponvequi.

Ele também era membro do Grupo da Terceira idade, muito conhecido pela alegria e paixão em dançar nos bailes e por manter uma boa relação com todos.

“Surpresos com essa triste notícia, pedimos a Deus que conforte o coração de seus familiares e amigos, dando-lhes forças e consolo para superarem este momento difícil e de tanta dor causada por essa perda irreparável”, diz a nota.

O corpo está sendo velado na Capela Mortuária de Lunardelli. Haverá missa às 16 horas na capela, o sepultamento será logo em seguida no Cemitério Municipal.

Nas redes sociais familiares e amigos também prestam homenagens.

“Meus sentimentos a todos da família Sr José era muito querido por todos me ensinou a dançar tinha tanta paciência, que pena viu! Uma grande perda. Descanse em paz seu José”, postou uma amiga da familia.

