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REFORMAS

Prefeitura de Kaloré transfere atendimento para sede temporária durante reformas

Atendimento ao público foi deslocado para o prédio da antiga Loja Guri

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.05.2026, 10:47:29 Editado em 08.05.2026, 10:47:22
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Prefeitura de Kaloré transfere atendimento para sede temporária durante reformas
Autor Paço Municipal de Kaloré - Foto: Divulgação Prefeitura de Kaloré

O atendimento do Paço Municipal de Kaloré foi transferido temporariamente para o prédio onde funcionava a antiga Loja Guri. A mudança, confirmada nesta quinta-feira (7) pelo prefeito Washington Luiz Silva, ocorre em função do início das obras de reforma estrutural tanto na sede da prefeitura quanto na Câmara Municipal. O investimento conta com repasses de aproximadamente R$ 200 mil do Governo do Estado, além de contrapartida financeira do próprio município.

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A revitalização tornou-se urgente devido ao desgaste do prédio público, construído em 1976. Segundo a administração municipal, a última reforma relevante ocorreu na década de 1990 e, atualmente, a estrutura sofria com goteiras persistentes e problemas que comprometiam a segurança das pessoas. A Câmara de Vereadores, inclusive, já havia deixado o local há seis meses devido ao risco estrutural, funcionando em endereço alternativo até que as melhorias sejam concluídas, quando deve retornar ao espaço original.

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Durante o período de obras, a prefeitura mantém a prestação de serviços à população normalmente no endereço provisório. O prefeito destacou que a iniciativa visa garantir que o patrimônio público ofereça condições dignas e seguras de uso, ressaltando que a preocupação com a integridade de quem frequenta o local foi o principal motivo para o deslocamento das atividades administrativas e legislativas.

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Atendimento ao Público Investimento Público Kaloré Mudanças Administrativas PAÇO MUNICIPAL prefeitura reforma reforma de prédios públicos
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