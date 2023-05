Prefeitura de Jardim Alegre reinaugura estrada da Barra preta; veja

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Prefeitura de Jardim Alegre realizou, na sexta-feira (26), a reinauguração da estrada Olímpio Gean Domingos. A estrada pavimentada de cerca de oito quilômetros liga o distrito da Barra Preta à sede do município recebeu obras de melhorias e recape com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

continua após publicidade

O valor do investimento, segundo o Prefeito José Roberto Furlan (Cidadania), foi de R$ 2,8 milhões, sendo R$ 1 milhão proveniente de financiamento SEDU/Paraná Cidades, R$ 1 milhão através de emendas parlamentares, sendo R$ 500 mil do deputado estadual Douglas Fabrício e R$ 500 mil do deputado federal Stephanes Júnior e aproximadamente R$ 800 mil de recursos municipais.

Ainda segundo Furlan, além das obras de recape, os maquinários da Prefeitura realizaram a terraplanagem e cascalhamento de cerca de 1,5 metro de cada lado da estrada e também foram construídas caixas de contenção para armazenar a água das chuvas e evitar que elas provoquem erosão nas lavouras.

continua após publicidade

“Agradeço a Deus primeiramente, os deputados que foram parceiros para a realização dessa obra e o nosso governador Ratinho Junior. O que nós prometemos cumprimos e estamos aí com outras obras acontecendo aqui na Barra Preta”, enfatizou Furlan citando obras de pavimentação com pedra irregular que estão sendo concluídas no distrito, além de outras obras a serem iniciadas nos colégios da localidade. Veja:

continua após publicidade

O deputado estadual Douglas Fabrício (Cidadania) que marcou presença na inauguração disse estar muito feliz com mais essa parceria. “Deus nos ajudou, trabalhamos e conseguimos”.



Na oportunidade o vereador Agnaldo Alves Bueno, o Língua Preta (PL) que representou o deputado federal Stephanes Júnior (PSD) agradeceu a todos. “A população merece e ficamos muito felizes. Todos trabalharam por isso, e estão todos de parabéns”.

O vice-prefeito Moisés Lnortovz dos Santos (Cidadania), o Moisés da Farmácia, também destacou a parceria para que a obra fosse concluída. “É uma engrenagem, um precisa do outro, vereadores e prefeito trabalhando juntos pela nossa população”.

Também participaram do evento, secretários municipais e vereadores, lideranças políticas e moradores do distrito e da região da Barra Preta.

Siga o TNOnline no Google News