Prefeitura de Jardim Alegre recebe nova pá carregadeira

A Prefeitura de Jardim Alegre recebeu na quinta-feira (28) uma nova pá carregadeira XCMG. O maquinário é fruto de um convênio no valor de R$ 434,5 mil celebrado com a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (SEAB) através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) a partir de emenda parlamentar conquistada em 2019 por intermédio do ex-vereador Alfredo Flores.

Estiveram no ato de entrega, o prefeito josé Roberto Furlan, o ex-vereador Alfredo Flores. o vice-presidente da Câmara de Vereadores, Norberto Rohling, a vereadora Pricilla Bogo, representando os demais vereadores, o secretário municipal de agricultura Claudinei Ferreira e funcionários públicos.

O prefeito agradeceu Osvaldo Flores por fazer o intermédio nos anos que foi vereador, e trazer mais essa conquista para o município. “Essa conquista faz parte do trabalho que realizamos, pensando na cidade e em conjunto com os parceiros, fazendo com que a população seja sempre a maior beneficiada”, destacou Furlan.

Ainda segundo Furlan, a pá carregadeira será utilizada na reforma e manutenção das estradas rurais, favorecendo o agricultor e para ajudar o escoamento da produção agrícola e consequentemente a população da cidade. “Também vai ajudar a economizar com a manutenção e mecânica. Além de gerar conforto para os servidores e agilidade nos serviços prestados”.

