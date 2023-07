Prefeitura de Jardim Alegre realizará concurso público

O prefeito José Roberto Furlan (Cidadania) de Jardim Alegre assinou nesta terça-feira (25), contrato administrativo para contratação de empresa especializada na realização de concurso público municipal.

continua após publicidade

A empresa contratada vencedora da licitação é o Instituto Filadélfia de Londrina (UNIFIL). A expectativa do Departamento de Recursos Humano é de publicar o edital, com todas as orientações, já no próximo mês.

- LEIA MAIS: Arapongas inaugura no próximo sábado escola em homenagem ao bebê Enzo

continua após publicidade

Segundo o diretor de Recursos Humanos, Belino Silva Rocha, o concurso será para o preenchimento de 36 cargos, de nível fundamental, técnico, médio e superior, nas áreas administrativa e operacional para as secretarias de saúde, educação, assistência social, transporte rodoviário e administração.

Para as carreiras de nível fundamental as funções são para auxiliar de serviços gerais (masculino), operador de máquinas, motorista, mecânico, auxiliar de manutenção, pedreiro e carpinteiro. Nível técnico, os cargos são para técnico em enfermagem e técnico em radiologia.

Nível médio, agente administrativo, auxiliar administrativo, fiscal de tributos e fiscal de obras. Nível superior, advogado, assistente social, cirurgião dentista, enfermeiro, engenheiro civil, farmacêutico, fonoaudiólogo, médico, nutricionista, psicólogo e professor.

“Serão abertos dois editais de concurso para os regimes de trabalho estatutário e celetista. O regime celetista contempla os trabalhos junto aos programas do Governo Federal, tais como, o Programa Saúde da Família”, explicou Belino.

Siga o TNOnline no Google News