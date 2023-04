Prefeitura de Jardim Alegre prorroga pagamento do IPTU 2023

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Município de Jardim Alegre

A Prefeitura de Jardim Alegre prorrogou para 2 de maio o prazo de pagamento do do Imposto Predial Urbano (IPTU). Os carnês que não forem entregues pelos Correios poderão ser retirados de forma online no endereço eletrônico da Prefeitura ou pessoalmente no Departamento de Tributação.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Prefeitura de Jardim Alegre anuncia reforço na segurança das escolas

Os descontos foram mantidos. Contribuintes que optarem por pagamento em cota única terão desconto de 15% até o dia 02 de maio. Contribuintes que parcelarem o tributo terão 5% de desconto para pagamento em dia das parcelas.

continua após publicidade .

O Departamento de Tributação também destacada que contribuintes acima de 65 anos, que são aposentados ou pensionistas, poderão requerer 15% de desconto sobre o IPTU do imóvel que se destina a sua residência familiar. O prazo para solicitar o desconto encerra também no dia 02 de maio.

Para mais informações compareça no Departamento de Tributação localizado no Paço Municipal da Prefeitura de Jardim Alegre, Praça Mariana Leite Felix, ou ligue: Fone: (43) 3475-1256Whatsapp Depto. de Tributação: (43) 99980-1011.

Siga o TNOnline no Google News