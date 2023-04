Prefeitura de Jardim Alegre anuncia reforço na segurança das escolas

Da Redação

Sangento Bossoni e o prefeito Furlan

A Prefeitura Municipal de Jardim Alegre, no interior do Paraná, anunciou medidas preventivas para garantir a segurança em todas escolas e estabelecimentos de ensino no município. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (13), na página oficial da prefeitura no Facebook e segundo a publicação, medidas preventivas foram adotadas após últimos acontecimentos no país.

Conforme a publicação, após as notícias de ataques ocorridos em São Paulo, Santa Catarina e no Ceará, a Polícia Militar (PM) intensificou patrulhamento e vigilância nas escolas e estabelecimentos de ensino junto a equipe municipal.

Além disso, as escolas contam com monitoramento de câmeras de segurança e portão eletrônico. "Desde 2018, que o prefeito trouxe a patrulha escolar para o município de Jardim Alegre, estamos prestando serviços e prontos para garantir maior segurança a comunidade escolar, ampliando as nossas vigias e trabalhando firmes com o apoio de toda equipe", ressaltou o sargento Bossoni que esteve em reunião com o prefeito José Roberto Furlan na quarta-feira (12), discutindo o planejamento de segurança.

“Já havíamos nos precavido, instalando câmeras de segurança, portões eletrônicos. E agora contamos ainda mais com o apoio da Polícia Militar e da Patrulha Escolar, que sempre nos deram apoio, e que agora, estão trabalhando ainda mais intensamente para garantir a segurança de todos'", disse o prefeito.

