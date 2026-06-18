Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
VALE DO IVAÍ

Prefeitura de Jandaia e Rumo discutem segurança em trevo com histórico de acidentes

Reunião discutiu melhorias na sinalização e avaliou a construção de uma passagem inferior no trevo do Panela de Pedra para evitar novos acidentes

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 16:39:17 Editado em 18.06.2026, 16:41:55
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Prefeitura de Jandaia e Rumo discutem segurança em trevo com histórico de acidentes
Autor Reunião aconteceu nesta quarta-feira (17) - Foto: Reprodução

Nesta quarta-feira (17), o prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, o vice-prefeito Inei Heckert e os engenheiros João Maximiano e Mileni Fernandes, participaram de uma reunião online com representantes da empresa Rumo Logística para discutir ações de prevenção de acidentes em passagens de nível.

Além das ações educativas e campanhas de orientação que serão desenvolvidas em parceria entre a Prefeitura e a Rumo, as discussões também envolveram ações imediatas para evitar novos acidentes como instalações de novos dispositivos visuais e melhorias na sinalização.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Veja o momento em que caminhão é atingido por trem em Jandaia do Sul

A Prefeitura e a concessionária também estão realizando um estudo de viabilidade de uma passagem inferior sob a linha férrea no trevo do Panela de Pedra, considerado um dos pontos mais críticos do trânsito local.

O encontro foi conduzido por Dândara Priscilla Schnaider, da equipe de Segurança Operacional da Rumo, que apresentou dados sobre o aumento de acidentes ferroviários na região e destacou a importância da conscientização de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres para reduzir os riscos nas travessias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Prefeitura de Jandaia e Rumo discutem segurança em trevo com histórico de acidentes
AutorFoto: Reprodução

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias do Vale do Ivaí

BUSCA DE PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO

O assunto já havia sido tratado em reunião realizada em Curitiba entre o prefeito Ditão Pupio, representantes da Rumo Logística e o assessor da Casa Civil, Miltinho Pupio. A proposta busca garantir mais segurança para motoristas e moradores da região, além de melhorar a fluidez do tráfego em um trecho de grande movimentação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Estamos buscando essa parceria com a Rumo para encontrar uma solução definitiva para o trevo do Panela de Pedra. É um trecho que estamos tendo problemas há muito tempo e precisamos encontrar uma solução em conjunto para trazer mais segurança para quem transita por este local”, destacou o prefeito Ditão Pupio.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Acidentes acidentes de trem ferrovia jandaia do sul linha férrea passagem de nível Rumo Logística segurança transito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV