Prefeitura de Jandaia e Rumo discutem segurança em trevo com histórico de acidentes

Nesta quarta-feira (17), o prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, o vice-prefeito Inei Heckert e os engenheiros João Maximiano e Mileni Fernandes, participaram de uma reunião online com representantes da empresa Rumo Logística para discutir ações de prevenção de acidentes em passagens de nível.

Além das ações educativas e campanhas de orientação que serão desenvolvidas em parceria entre a Prefeitura e a Rumo, as discussões também envolveram ações imediatas para evitar novos acidentes como instalações de novos dispositivos visuais e melhorias na sinalização.

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A Prefeitura e a concessionária também estão realizando um estudo de viabilidade de uma passagem inferior sob a linha férrea no trevo do Panela de Pedra, considerado um dos pontos mais críticos do trânsito local.

O encontro foi conduzido por Dândara Priscilla Schnaider, da equipe de Segurança Operacional da Rumo, que apresentou dados sobre o aumento de acidentes ferroviários na região e destacou a importância da conscientização de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres para reduzir os riscos nas travessias.

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Foto: Reprodução Foto: Reprodução

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BUSCA DE PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO

O assunto já havia sido tratado em reunião realizada em Curitiba entre o prefeito Ditão Pupio, representantes da Rumo Logística e o assessor da Casa Civil, Miltinho Pupio. A proposta busca garantir mais segurança para motoristas e moradores da região, além de melhorar a fluidez do tráfego em um trecho de grande movimentação.

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“Estamos buscando essa parceria com a Rumo para encontrar uma solução definitiva para o trevo do Panela de Pedra. É um trecho que estamos tendo problemas há muito tempo e precisamos encontrar uma solução em conjunto para trazer mais segurança para quem transita por este local”, destacou o prefeito Ditão Pupio.