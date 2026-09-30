Prefeitura de Jandaia do Sul vai leiloar terrenos industriais; saiba como vai funcionar
Imóveis terão subvenção de 70% a 90%, entre outros benefícios previstos. Empresas interessadas já podem se cadastrar
A Prefeitura de Jandaia do Sul promove em 24 de novembro leilão de terrenos industriais do município. As empresas interessadas já podem realizar o cadastramento prévio para participar do processo. A iniciativa integra o Programa de Desenvolvimento Econômico de Jandaia do Sul (PRODEJAN), que busca criar condições para a expansão de empresas já instaladas no município e para a atração de novos empreendimentos.
Entre os benefícios previstos estão subvenção de 70% a 90% sobre o valor do imóvel, além da possibilidade de pagamento à vista, com 30 dias de carência, ou parcelamento em até 48 meses, com 12 meses de carência. Também estão previstos incentivos tributários, conforme as condições estabelecidas pelo programa.
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As empresas beneficiadas poderão contar com isenção de IPTU por cinco anos para imóveis localizados na área urbana e por dez anos para empreendimentos no Distrito de São José. O programa prevê ainda isenção de até 100% do ISS incidente sobre a construção civil e redução de 50% na base de cálculo do ITBI.
Para participar da licitação, as empresas deverão realizar o credenciamento prévio, mediante protocolo da documentação exigida. Entre os documentos estão o Contrato Social, Balanço Patrimonial, comprovante de funcionários registrado no eSocial e a Planilha Técnica Quantitativa e Qualitativa. A análise dessas informações faz parte do processo de habilitação dos interessados.
Mais informações sobre o leilão, documentação necessária e cadastramento podem ser obtidas presencialmente no Departamento de Indústria e Comércio, localizado na Praça do Café, nº 22, ou pelo telefone (43) 3432-7398.