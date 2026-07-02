Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
INFRAESTRUTURA

Prefeitura de Jandaia do Sul realiza Operação Tapa-Buracos em diversos bairros

Para a execução dos serviços, foram utilizadas aproximadamente 51 toneladas de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), material de alta qualidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.07.2026, 21:43:25 Editado em 02.07.2026, 21:43:18
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Prefeitura de Jandaia do Sul realiza Operação Tapa-Buracos em diversos bairros
Autor O prefeito Ditão Pupio destacou que a administração municipal segue comprometida com a conservação da infraestrutura urbana - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, segue executando mais uma etapa da Operação Tapa-Buracos, com o objetivo de garantir melhores condições de trafegabilidade e mais segurança para motoristas e pedestres.

📰 LEIA MAIS: Trabalhador morre esmagado por caminhão-pipa de 50 mil litros em mina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As equipes estão realizando a recuperação e manutenção da malha asfáltica em diversos pontos da cidade. Nesta etapa, os serviços tiveram início na Rua Senador Souza Naves, próximo à Emater, e também contemplam o Bairro Água Cristalina, Parque Industrial, Jardim Pérola, Rua Gregório Parra Morrilha, Avenida Clementino Puppi, Mutirão I e o bairro Nova Jandaia.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

Na semana anterior, os trabalhos foram realizados no Jardim Moretti, Jardim Universitário, região central, Avenida Paraná e Avenida Tancredo Neves, dando continuidade ao cronograma permanente de manutenção das vias públicas. Para a execução desses serviços, foram utilizadas aproximadamente 51 toneladas de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), material de alta qualidade empregado na recuperação da malha asfáltica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A programação prevê ainda a execução dos serviços na Vila Rica, nas ruas Pedro Zanardi e João Franco de Souza; no Jardim das Flores; na Rua Pirapó, próximo à Rebenic; na Rua das Acácias, no Jardim Esteves; na Rua B; e na Rua Professor Roberto Chaves, nas proximidades do Canil Municipal, além de outras regiões que serão atendidas conforme o cronograma de trabalho.

O prefeito Ditão Pupio destacou que a administração municipal segue comprometida com a conservação da infraestrutura urbana e com a melhoria das condições de tráfego em toda a cidade.

"Estamos trabalhando de forma contínua para recuperar as vias do município, oferecendo mais segurança, conforto e qualidade de vida para a nossa população. Esse é um compromisso da nossa gestão e seguiremos avançando em todas as regiões de Jandaia do Sul", afirmou o prefeito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
infraestrutura jandaia do sul Obras Públicas Operação Tapa-Buracos segurança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV