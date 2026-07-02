Prefeitura de Jandaia do Sul realiza Operação Tapa-Buracos em diversos bairros

Para a execução dos serviços, foram utilizadas aproximadamente 51 toneladas de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), material de alta qualidade

A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, segue executando mais uma etapa da Operação Tapa-Buracos, com o objetivo de garantir melhores condições de trafegabilidade e mais segurança para motoristas e pedestres.

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As equipes estão realizando a recuperação e manutenção da malha asfáltica em diversos pontos da cidade. Nesta etapa, os serviços tiveram início na Rua Senador Souza Naves, próximo à Emater, e também contemplam o Bairro Água Cristalina, Parque Industrial, Jardim Pérola, Rua Gregório Parra Morrilha, Avenida Clementino Puppi, Mutirão I e o bairro Nova Jandaia.



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Na semana anterior, os trabalhos foram realizados no Jardim Moretti, Jardim Universitário, região central, Avenida Paraná e Avenida Tancredo Neves, dando continuidade ao cronograma permanente de manutenção das vias públicas. Para a execução desses serviços, foram utilizadas aproximadamente 51 toneladas de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), material de alta qualidade empregado na recuperação da malha asfáltica.

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A programação prevê ainda a execução dos serviços na Vila Rica, nas ruas Pedro Zanardi e João Franco de Souza; no Jardim das Flores; na Rua Pirapó, próximo à Rebenic; na Rua das Acácias, no Jardim Esteves; na Rua B; e na Rua Professor Roberto Chaves, nas proximidades do Canil Municipal, além de outras regiões que serão atendidas conforme o cronograma de trabalho.

O prefeito Ditão Pupio destacou que a administração municipal segue comprometida com a conservação da infraestrutura urbana e com a melhoria das condições de tráfego em toda a cidade.

"Estamos trabalhando de forma contínua para recuperar as vias do município, oferecendo mais segurança, conforto e qualidade de vida para a nossa população. Esse é um compromisso da nossa gestão e seguiremos avançando em todas as regiões de Jandaia do Sul", afirmou o prefeito.