Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
REFORMULAÇÃO

Prefeitura de Jandaia do Sul propõe reajuste no auxílio-alimentação dos servidores municipais

Proposta enviada à Câmara Municipal prevê que o valor salte de R$ 221 para R$ 500 com depósito direto na conta bancária

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Prefeitura de Jandaia do Sul propõe reajuste no auxílio-alimentação dos servidores municipais
Autor A nova regulamentação contempla servidores efetivos, celetistas, contratados temporários ou emergenciais - Foto: Divulgação Prefeitura de Jandaia do Sul

O prefeito de Jandaia do Sul, Benedito José Pupio, o Ditão, encaminhou à Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 063/2026, que reformula o auxílio-alimentação dos servidores públicos municipais e eleva o valor do benefício dos atuais R$ 221,00 para R$ 500,00 mensais.

- leia mais: Dois homens furtam objetos de dentro de carro em Ivaiporã

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A proposta, protocolada no Legislativo no dia 30 de setembro, estabelece que o novo montante passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2027, mantendo a concessão do pagamento em dobro no mês de dezembro. Para entrar em vigor, o texto precisa passar pela análise das comissões, votação em plenário e sanção do Executivo.

A principal mudança estrutural do projeto é o depósito do auxílio diretamente na conta bancária em que o servidor recebe seus vencimentos, junto com a folha de pagamento mensal. A Administração Municipal justifica que a medida busca conceder maior autonomia às famílias na utilização dos recursos para refeição e alimentação, além de desburocratizar a gestão ao eliminar licitações e taxas de empresas intermediárias de cartões de benefício. O texto também prevê, a partir de 2028, a correção anual do valor com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), respeitada a capacidade orçamentária da cidade.

A nova regulamentação contempla servidores efetivos, celetistas, contratados temporários ou emergenciais, ocupantes de cargos em comissão e conselheiros tutelares em efetivo exercício no município.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

O projeto de lei, que é acompanhado por um estudo de impacto orçamentário e financeiro, mantém a integralidade do benefício em períodos de férias e licenças legais como a maternidade e paternidade, prevendo descontos proporcionais apenas para faltas não justificadas e afastamentos específicos previstos na norma.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
auxílio-alimentação Benedito José Pupio benefício mensal jandaia do sul projeto de lei servidores públicos
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV