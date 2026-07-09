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ECONOMIA

Prefeitura de Jandaia do Sul antecipa primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais

A medida beneficia aproximadamente 795 servidores ativos e injeta mais de R$ 1 milhão na economia

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.07.2026, 20:00:15 Editado em 09.07.2026, 20:00:10
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Prefeitura de Jandaia do Sul antecipa primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais
Autor O prefeito Ditão Pupio ressaltou que a antecipação do pagamento é resultado de uma administração pautada na responsabilidade fiscal - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Jandaia do Sul (PR) realizou nesta quinta-feira (9) o pagamento antecipado da primeira parcela do 13º salário aos servidores municipais. A medida beneficia aproximadamente 795 servidores ativos e representa a liberação de R$ 1.293.610,51, reafirmando o compromisso da administração com a valorização do funcionalismo público e a gestão responsável dos recursos municipais.

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Com a antecipação do benefício, os servidores passam a contar com um reforço financeiro em seu orçamento, enquanto a economia local também é beneficiada, já que os recursos devem movimentar o comércio e o setor de serviços do município.

O prefeito Ditão Pupio ressaltou que a antecipação do pagamento é resultado de uma administração pautada na responsabilidade fiscal e no respeito aos servidores públicos. "Desde o início da nossa gestão assumimos o compromisso de antecipar parte do décimo terceiro salário sempre que as condições financeiras do município permitissem. Hoje, conseguimos cumprir mais uma vez esse compromisso porque trabalhamos com transparência, planejamento e responsabilidade. Além de valorizar os nossos servidores, essa medida também fortalece a economia local, movimentando o comércio e beneficiando toda a população", destacou o prefeito.

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13º salário administração municipal economia local jandaia do sul responsabilidade fiscal servidores públicos
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