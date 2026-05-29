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Prefeitura de Jandaia do Sul acompanha obras de 75 casas do Programa Vida Nova

A previsão é que as moradias sejam entregues em meados de setembro de 2026

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 20:16:10 Editado em 29.05.2026, 20:16:04
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Prefeitura de Jandaia do Sul acompanha obras de 75 casas do Programa Vida Nova
Autor Cerca de 40 moradias já estão com a etapa de pintura finalizada - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Jandaia do Sul (PR) segue acompanhando o andamento das obras do conjunto habitacional com 75 novas moradias do Programa Vida Nova, iniciativa do Governo do Estado do Paraná voltada à ampliação do acesso à moradia.

Nesta quinta-feira (28), o prefeito Ditão Pupio, o vice-prefeito Inei Heckert, a presidente da Câmara Municipal, Adriana Jaime, e os vereadores Marquinho da Ambulância e Alexandre da Vila Rica realizaram uma visita ao local para acompanhar o avanço das obras.

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Segundo o engenheiro responsável, Claudinei Soares, já foram concluídas etapas importantes da infraestrutura, como a rede de abastecimento de água, instalação da rede da Copel, rede de esgoto e a pavimentação da rua principal do conjunto habitacional.

Ainda de acordo com o engenheiro, cerca de 40 moradias já estão com a etapa de pintura finalizada, demonstrando o avanço dos trabalhos dentro do cronograma previsto. “A obra segue avançando com importantes etapas concluídas e agora entra na fase de acabamentos das residências”, destacou Claudinei Soares.

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A previsão é que as 75 moradias sejam entregues em meados de setembro de 2026, beneficiando famílias do município com novas casas e mais qualidade de vida.

O empreendimento é resultado da parceria entre o Governo do Estado do Paraná, por meio da Cohapar, e a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, com apoio da Câmara de Vereadores.

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Cohapar Habitação jandaia do sul Obras Públicas Programa Vida Nova qualidade de vida
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