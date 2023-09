Prefeitura de Ivaiporã retoma o concurso Garota Expovale

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Após uma pausa de 12 anos, a Prefeitura de Ivaiporã anuncia o retorno do tão aguardado concurso Garota Expovale 2023 e a escolha da 1ª e 2ª Princesas. Sob a coordenação da secretária municipal de Cultura, Luciane Baggio, este evento icônico promete trazer o brilho e a elegância a 19ª Exposição Agropecuária e Industrial de Ivaiporã (Expovale), que acontecerá entre os dias 14 e 19 de novembro.

continua após publicidade

Além da Garota Expovale, o concurso inclui a escolha da 1ª e 2ª Princesas. Quem serão as eleitas? O concurso Garota Expovale 2023 está em busca de jovens talentosas e carismáticas para ocupar também as cobiçadas posições de 1ª e 2ª Princesas da Expovale. Para ser elegível, as candidatas devem preencher os seguintes critérios: ter entre 18 e 25 anos, e residir em Ivaiporã.

- LEIA MAIS: Inscrições para o 2º Caminho Jesus das Santas Chagas estão abertas

continua após publicidade

A inscrição para o concurso é gratuita. Trata-se de uma oportunidade para jovens talentosas da cidade participarem desta experiência única. Como se Inscrever? As interessadas devem fornecer os seguintes dados e materiais de inscrição:

Nome completo.

Data de nascimento.

Número de telefone.

Endereço de e-mail.

Link do perfil no Instagram.

Duas fotos de alta qualidade (uma de rosto e outra de corpo inteiro).

Estes materiais devem ser enviados para o e-mail oficial do concurso: garotaexpovale@expovaleivaipora.com.br. As inscrições estarão abertas até o dia 25 de setembro. Portanto, as candidatas interessadas têm um tempo limitado para se inscreverem e concorrerem ao título de Garota Expovale 2023.



Para obter mais informações sobre o concurso ou esclarecer quaisquer dúvidas, as interessadas podem entrar em contato pelo telefone (43) 3472-5419 ou visitar a Secretaria Municipal de Cultura – anexa ao Centro Cultural Olívia Hauptmann.

continua após publicidade

Seleção

A seleção da Garota Expovale e da 1ª e 2ª Princesas acontecerá no dia 20 de outubro de 2023, às 20h00, no Centro Cultural Olívia Hauptmann, onde as candidatas irão desfilar elegância e glamour – além de mostrar charme e talento.

As vencedoras do concurso Garota Expovale terão a honra de representar a Expovale em diversos eventos relacionados à Exposição Agropecuária e Industrial de Ivaiporã, tornando-se embaixadoras da cultura de Ivaiporã. Não perca a oportunidade de participar deste emocionante evento e, quem sabe, se tornar a próxima Garota Expovale de 2023!

continua após publicidade

Luciane Baggio expressou entusiasmo sobre a retomada do concurso Garota Expovale. “É emocionante e um desafio anunciar a volta do concurso Garota Expovale, após 12 anos. Este evento é um verdadeiro símbolo da cultura de Ivaiporã e estamos dedicados a torná-lo um sucesso maior do que no passado. Queremos proporcionar às jovens de Ivaiporã a oportunidade de brilhar e representar nossa cidade na Expovale”, antecipou Luciane Baggio.

O prefeito Carlos Gil também compartilhou palavras de apoio ao retorno da Garota Expovale, afirmando tratar-se de um dos eventos mais importantes do município. “O concurso é uma parte essencial da retomada da Expovale. Por isso, incentivo as jovens entre 18 e 25 anos a se inscreverem e participarem desta emocionante jornada. A Garota Expovale será uma verdadeira embaixadora da nossa cidade e da nossa cultura, e estou ansioso para ver quem ocupará esta posição honrosa”, declarou Carlos Gil.

Siga o TNOnline no Google News