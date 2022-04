Prefeitura de Ivaiporã renova frota da Saúde; assista

Da Redação

A Prefeitura de Ivaiporã adquiriu 12 veículos – modelo Renaud Kwid Zen e 2 ambulâncias – para o Departamento Municipal de Saúde. O investimento é de R$760.176,00 com recursos municipais (R$340.176,00) e estaduais (R$420.000,00) por meio de emenda do deputado estadual Artagão Júnior.

Alguns serviços ligados ao setor administrativo e às Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica, por exemplo, tinham as ações dificultadas por falta de veículos. Com a renovação da frota as equipes formadas por médicos, enfermeiros, técnicos e profissionais da saúde poderão reduzir o tempo de execução e aumentar a qualidade dos atendimentos oferecidos à população – seja criança, adulto ou idoso.

A diretora do Departamento Municipal de Saúde, Cristiane Pantaleão, recordou que, em janeiro de 2021, quando assumiu o cargo, se deparou com veículos sucateados e ambulâncias sem ar-condicionado. Inclusive era necessário prender as portas de alguns veículos com o cinto de segurança para evitar que se abrissem durante o percurso.

Esforços

“Era traumatizante ver funcionários utilizando veículos em péssimas condições. Mas o serviço público pode e deve ser feito com qualidade. Nesse aspecto, não medimos esforços para licitar, cujo processo não foi nada fácil concluir. Por isso, é um grande prazer vivenciar a entrega dos veículos às equipes de saúde”, relatou Cristiane Pantaleão, que parabenizou a gestão Carlos Gil e Marcelo Reis, equipe de licitação e os vereadores pela aprovação dos projetos encaminhados pelo Executivo.

A presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy, que estava acompanhada dos vereadores Emerson Bertotti e José Maurino Carniato, afirmou que a administração municipal prioriza a saúde desde o início da gestão. “Os serviços de saúde estão cada vez melhores após abertura da UPA 24h e das Unidades Básicas de Saúde do Porto Belo e Jacutinga, e com a renovação da frota de veículos”, afirmou Gertrudes Bernardy.

“É preciso oferecer serviço com dignidade, porque o cinto deve ser utilizado para oferecer segurança e não amarrar portas”. Esta afirmação é do vice-prefeito Marcelo Reis, que também defendeu o transporte confortável de pacientes nas ambulâncias.

Governo do Estado

O prefeito Carlos Gil agradeceu ao governador Carlos Massa Ratinho Júnior pela liberação de recursos para o município e a entrega de 4 veículos Gol, no dia 19 de novembro, quando Ivaiporã completou 60 anos.

“O governador Carlos Massa Ratinho Júnior é municipalista, porque se preocupa com a saúde da população. Inclusive, na semana passada, o Governo do Estado anunciou a construção do Ambulatório Médico de Especialidades de Ivaiporã no valor de R$11.410.491,28. Além disso, encontra-se em fase de licitação as UBS das Vilas Nova Porã e João XXIII, no valor de R$1.778.000,00 – com recurso do Ministério da Saúde”, citou o Carlos Gil.

No que se refere aos 12 veículos, que são fruto de recursos municipais e da emenda do deputado estadual Artagão Júnior, o prefeito Carlos Gil disse que irão significar economia com a manutenção. “Quanto às ambulâncias são fruto das emendas dos deputados estaduais Ademar Traiano e Mauro Moraes, que também liberou emenda de 2 veículos”, contou Carlos Gil.

O prefeito anunciou que chegarão mais 3 veículos – modelo Onix Sedan e 1 micro-ônibus no valor R$410.000,00. No dia 8 de abril, haverá licitação de 3 ambulâncias, 4 Vans e 1 ônibus. Trata-se de emenda do deputado estadual Ademar Traiano no valor R$1.750.000,00 que contou com empenho dos vereadores Gertrudes Bernardy, Emerson Bertotti e José Maurino Carniato, e que terá contrapartida da Prefeitura. ASSISTA: null - Vídeo por: Reprodução