Prefeitura de Ivaiporã reinaugura Escola Maria Diva após reforma e ampliação

A Prefeitura de Ivaiporã entregou neste sábado (7) a reforma e ampliação da Escola Municipal Maria Diva de Proença, na Vila Santa Maria. A unidade atende cerca de 155 alunos em período integral.

A obra incluiu novas salas de aula, melhorias em espaços administrativos, refeitório, banheiros, parque e quadra coberta. O investimento foi de R$ 700 mil, com recursos próprios do município. (fotos abaixo)

Segundo o prefeito Carlos Gil, a intervenção modernizou a estrutura e ampliou a capacidade de atendimento. “O que entregamos hoje é praticamente uma escola nova, preparada para oferecer mais qualidade e conforto para as nossas crianças”, afirmou.

Durante a cerimônia, o prefeito também anunciou a construção de uma creche para cerca de 100 crianças. A unidade será construída no terreno do antigo Hospital Municipal e deve atender moradores da região. Outro projeto é o Parque Santa Maria, em área de mais de 10 mil metros quadrados que está em processo de desapropriação.

A vice-prefeita Gertrudes Bernardy destacou a importância do investimento para a comunidade e o avanço do ensino integral no município. “Hoje é um grande dia para a comunidade. Estamos entregando uma escola preparada para atender mais de 150 alunos, com estrutura adequada e mais qualidade de ensino”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, Giovana Carolina Patrocínio dos Santos Monteiro, ressaltou o caráter pioneiro da unidade. É a primeira escola de tempo integral do município totalmente revitalizada. “As melhorias garantem melhores condições para atender nossas crianças”, disse.

A diretora Marineusa Laureano de Lima afirmou que a obra era aguardada pela comunidade escolar. “Lutamos muito por essa transformação. Agradeço ao prefeito Carlos Gil e à vice-prefeita Gertrudes pelo apoio e pelo olhar para a nossa escola”, declarou.

Segundo ela, a nova estrutura oferece mais conforto, melhores condições de trabalho para professores e servidores, e contribui para a aprendizagem dos alunos.

Para março, estão previstas as entregas do novo Creas, da sede do Conselho Tutelar e da revitalização da Praça Mário Bomfim.

