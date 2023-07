Prefeitura de Ivaiporã reforma e amplia Escola Ignes de Souza Caetano

No total a prefeitura está investindo aproximadamente R$ 1.7 milhão na reforma e ampliação

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A gestão do prefeito Carlos Gil e do vice-prefeito Marcelo Reis em Ivaiporã realiza importantes investimentos na área da Educação, buscando proporcionar melhores condições de ensino para os alunos.

continua após publicidade

Um exemplo é a reforma e ampliação da Escola Municipal Ignes de Souza Caetano, que recebe R$1,7 milhão em investimentos provenientes de recursos próprios do município.

- LEIA MAIS: Cozinha Escola do Cerena abre inscrições para novos cursos gratuitos

continua após publicidade

A ampliação de mais de 800 m² inclui a construção de 5 salas de aula, 1 sala de jogos e 1 sala multiuso, banheiros com acessibilidade, cozinha, refeitório, mini quadra esportiva e depósito. A expansão permitirá que os alunos estudem em espaços mais amplos, ventilados e bem iluminados, proporcionando um ambiente propício para o aprendizado.

“Além da reforma e ampliação a obra contempla a substituição das coberturas, melhorias na parte hidráulica e elétrica, pintura e aprimoramentos no piso e na lavanderia. As crianças terão acesso a um playground, contribuindo para o desenvolvimento e diversão”, informou o diretor do Departamento de Obras, Bruno Montoro.

Após conferir o andamento das obras, o prefeito Carlos Gil disse que o ritmo está acelerado, o que permitiu que as salas de aula fossem ocupadas antes do término da execução dos serviços. “Calculo que mais 70% das obras foram feitas. Trata-se de uma reforma e ampliação que custa R$1,7 milhão. A Escola Ignes de Souza Caetano também terá melhorias nas calçadas e ficará bem protegida. A previsão é concluir em outubro deste ano”, informou Carlos Gil.

Siga o TNOnline no Google News