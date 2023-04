Prefeitura de Ivaiporã realiza leilão de bens inservíveis

Da Redação

Leilão ocorre na próxima terça-feira

Prefeitura de Ivaiporã realiza na terça-feira, dia 2 de maio, leilão de bens inservíveis às 09 horas. Trata-se de veículos, ônibus e máquinas rodoviárias.

O processo de realização do leilão será acompanhado pela Comissão Especial – formada pelos servidores municipais: Jocélio Silva Aleixo, Laercio de Freitas Andrade e Valdinei Szlapak.

Para estar apto a ofertar lances para a aquisição dos bens expostos no portal www.sfleiloes.com.br o interessado deverá ser capacitado para contratar nos termos da legislação em vigor.

Menores de 18 anos não serão admitidos a participar do leilão.

Os interessados em participar do leilão deverão estar com o CPF/CNPJ em situação regular junto à Receita Federal, bem como com o endereço atualizado ou em processo de atualização na Receita Federal e no Sintegra (Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços).

Visitação

Cabe aos interessados vistoriar os bens a serem apregoados entre as 08h00 e 11h00 e das 13h00 às 17h00 até o dia 28 de abril de 2023.

Além disso, os interessados deverão entrar em contato com a Prefeitura de Ivaiporã pelo telefone (43) 3472-3844 para agendamento da visita.

Os lotes a serem apregoados encontram-se nas dependências do Parque Rodoviário Municipal – Rua Olavo Bilac s/nº, Vila Nova Porã.

Os lances poderão ser ofertados por meio do portal www.sfleiloes.com.br até a data do encerramento do leilão.

FIAT/FIORINO 1.0

Ano de fabricação/modelo: 1994/1994

VW/GOL 1.0

Ano de fabricação/modelo: 2004/2004

FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX

Ano de fabricação/modelo: 2005/2006

FIAT/UNO MILLE ECONOMY

Ano de fabricação/modelo: 2010/2011

FIAT/UNO MILLE ECONOMY

Ano de fabricação/modelo: 2010/2011

FIAT/UNO MILLE ECONOMY

Ano de fabricação/modelo: 2010/2011

FIAT/UNO MILLE ECONOMY

Ano de fabricação/modelo: 2011/2012

VW/ SAVEIRO RONTAM AMB

Ano de fabricação/modelo: 2013/2014

VW/SAVEIRO RONTAN AMB

Ano de fabricação/modelo: 2013/2014

VW/SAVEIRO RONTAN AMB

Ano de fabricação/modelo: 2013/2014

FIAT/UNO ECONOMY

Ano de fabricação/modelo: 2014/2014

VW/SAVEIRO PICKUPECIA CS

Ano de fabricação/modelo: 2015/2016

FIAT/MOBI EASY ON

Ano de fabricação/modelo: 2016/2017

VW/KOMBI

Ano de fabricação/modelo: 2008/2009

M. BENZ/OF 1115

Ano de fabricação/modelo: 1988/1988

IMP/M. BENZ OF 1318

Ano de fabricação/modelo: 1994/1994

IMP/M.BENZ OF 1318

Ano de fabricação/modelo: 1994/1994

IMP/M.BENZ OF 1318

Ano de fabricação/modelo: 1994/1994

VW/16.180 CO

Ano de fabricação/modelo: 1997/1998

VW/COMIL SVELTO U

Ano de fabricação/modelo: 1998/1998

M. BENZ/INDUSCAR APACHE A

Ano de fabricação/modelo: 2004/2004

IVECO CITY CLASS 70C16

Ano de fabricação/modelo: 2009/2009

IMP/CHEVROLET

Ano de fabricação/modelo: 1972/1972

FORD/F600

Ano de fabricação/modelo: 1977/1977

VW/12.170 BT

Ano de fabricação/modelo: 1998/1999

VW/12.170 BT

Ano de fabricação/modelo: 1998/1999

ROLO COMPACTOR TT

Ano de fabricação/modelo: 1984

ROLO DINAPAQ

Ano de fabricação/modelo: 1976

PÁ MASSEY FERGUSON 86HS

MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B

Ano de fabricação/modelo: 1978

