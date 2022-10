Prefeitura de Ivaiporã prepara o cemitério para o Dia de Finados

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Na próxima quarta-feira (2) é celebrado o Dia de Finados, tradicionalmente nesta data, milhares de pessoas visitam túmulos dos entes que partiram.

continua após publicidade .

Pensando em atender aos visitantes, a Prefeitura de Ivaiporã , por meio do Departamentos de Meio Ambiente e Departamento de Administração, está realizando uma série de serviços no Cemitério Municipal.

- LEIA MAIS: Preparação para o Dia de Finados movimenta cemitérios de Apucarana

continua após publicidade .

Com a expectativa de receber um público maior do que no ano passado, onde a movimentação foi baixa devido à pandemia da Covid-19, o cemitério recebe serviços de poda de árvores, pintura das guias, meios fios e retoques estruturais.

Conforme a diretora do Departamento de Planejamento, Carine da Silva, a expectativa é que mais de 10 mil pessoas passem pelo cemitério no feriado nacional.

“Neste dia, a população vai até o cemitério prestar uma homenagem aos seus entes queridos e nós temos trabalhado para deixar todo o local arrumado para a data”, disse Carine.

continua após publicidade .

O fluxo de pessoas que fazem a limpeza e as preparações nas sepulturas de parentes e amigos também aumentou.A novidade para os visitantes neste ano é a cobertura do Cruzeiro.

“Costumeiramente as missas são realizadas no Cruzeiro. A gestão Carlos Gil e Marcelo Reis entendia que era desconfortável para a população e para o padre rezarem missas ao relento”, explicou Carine.

Serão celebradas duas missas no Cemitério no Dia de Finados, a primeira às 9 horas. A tarde a missa será às 17 horas.

continua após publicidade .

Outra melhoria no Cemitério Municipal de Ivaiporã foi a construção de um poço artesiano para atender a população que zela os túmulos – especialmente no Dia de Finados, quando o consumo de água aumenta.

O cemitério de Ivaiporã é o maior da região central do estado com mais de seis mil túmulos perpétuos e duas mil covas rasas, totalizando aproximadamente 26 mil pessoas sepultadas. O horário de funcionamento do cemitério é das 8 às 18 horas.



Siga o TNOnline no Google News