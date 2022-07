Prefeitura de Ivaiporã orienta empresários sobre obtenção de crédito

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Como parte do Plano de Desenvolvimento de Ivaiporã, a Prefeitura orienta empresários, MEI, micro e pequenas empresas quanto à obtenção de crédito e análise de riscos, por meio do Departamento de Indústria e Comércio, visando o melhor resultado para gerar emprego e renda.

continua após publicidade .

O Segredo Para Obter Crédito é explicado pelo consultor credenciado do Sebrae, Cláudio Serrato, que orienta empresários durante palestra ministrada no auditório do Senac. O ciclo de palestra iniciou na terça-feira, dia 5 de junho, e encerra nesta quinta-feira, dia 7.

À abertura compareceu o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Ivaiporã, Luiz Carlos Favarin; gerente executivo do Senac, Fábio Luís Pereira; presidente da Acisi (Associação Comercial Industrial e de Serviços de Ivaiporã), Afonso Frederico; correspondente do Banco Fomento Paraná, Danielly Freiberger; gerentes de cooperativas de crédito e de bancos.

continua após publicidade .

O diretor do Departamento de Indústria e Comércio, Alex Fonseca, comentou os objetivos do Plano de Desenvolvimento de Ivaiporã, que é desenvolvido em parceria com o Sebrae, e explicou as vantagens dos empresários manterem contato com gerentes de instituições financeiras.

Conforme Cláudio Serrato, o Segredo Para Obter Crédito é manter uma boa gestão, bom relacionamento com as agências bancárias e idoneidade – entre outros fatores. “Também é importante o empresário girar o estoque para transformá-lo em dinheiro e realizar promoções de produtos para cativar o consumidor”, sugeriu o consultor credenciado do Sebrae.

Siga o TNOnline no Google News