Prefeitura de Ivaiporã oferta vagas de emprego pelo Jovem Aprendiz

Programa possibilita aos aprendizes acesso ao mercado de trabalho

A semana termina com a oferta de 11 vagas de emprego do Departamento Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Ivaiporã, através do Programa Jovem Aprendiz.

O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado PSS/2023 que foi divulgado na quinta-feira pela Prefeitura de Ivaiporã, vai contratar temporariamente na forma do Decreto 9.579/2018.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente pelo próprio candidato entre os dias 20 de março e 14 de abril das 8 às 11 horas e das 13 às 16h30 no prédio do Departamento de Assistência Social ao lado da Agência do Trabalhador – na Av. Melvis Muchiuti, 940, onde o formulário estará à disposição do candidato.

Como funciona o Programa Jovem Aprendiz?

O Jovem Aprendiz é uma política pública que incentiva jovens estudantes a procurarem o primeiro emprego, garantindo todos os seus direitos. O modelo une experiência profissional com curso de profissionalização em alguma área específica.Assim, ao ser contratado por uma empresa, o jovem é preparado por meio de aulas teóricas e atividades desenvolvidas na rotina do negócio. O contrato de trabalho pode durar até dois anos, com carga horária de 20 horas semanais.

Quais são os pré-requisitos para ser um jovem aprendiz?

Para entrar para o mercado de trabalho, é preciso ter entre 14 a 22 anos e estar cursando ou já ter concluído o ensino básico (fundamental ou médio). Também é necessário que o jovem frequente o curso conveniado com a empresa, relacionado à atividade que desempenha, durante seu contrato.

