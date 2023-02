Da Redação

Confirmando o compromisso de estimular a integração social e o incentivo à formação esportiva, a Prefeitura de Ivaiporã oferece aulas gratuitas de tênis de mesa no Ginásio de Esporte Alcebíades Alves.

As quartas e sextas-feiras o treinador Elder Santos não dá moleza! O aquecimento é intenso e os treinos nem se fala. As aulas são disponibilizadas entre as 13h00 e 17h00.

Segundo Elder Santos as aulas podem ser feitas por alunos a partir dos 6 anos. “São 25 alunos e alguns irão participar dos Jogos Escolares devido ao bom rendimento”, contou o treinador explicando que a Escolinha de Tênis de Mesa está com a capacidade máxima.

“No entanto, a Prefeitura vai investir na aquisição de 2 mesas, bolinhas e raquetes para oportunizar a prática da modalidade às crianças, jovens e adultos”, informou o prefeito em exercício Marcelo Reis.

A pequena atleta Emanuelly Santos, que é irmã do treinador Elder Santos, foi convocada para Seletiva de Jovens para a Seleção Brasileira. O evento acontecerá no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, entre os dias 26 e 28 de março – antes do TMB Platinum (Ciclo I), marcado para começar no dia 29 e finalizar no dia 2 de abril. Emanuelly Santos irá representar a Associação de Tênis de Mesa de Londrina.

